Torino: restauro del parco del Valentino, approvato progetto di fattibilità lavori per 13 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato dalla giunta comunale di Torino il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro del parco del Valentino. Un cantiere da 13 milioni di euro che darà un nuovo volto all'area verde più grande della Città. Uno dei punti principali del progetto prevede la rimozione dell’asfalto dai viali del parco, con una nuova pavimentazione permeabile che ridurrà l’effetto isola di calore. I viali ridisegnati, completamente pedonalizzati e interdetti al transito delle auto, libereranno nuove superfici a prato. Sempre in ottica di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’ingente patrimonio arboreo del parco verrà ulteriormente aumentato con la messa a dimora di 555 nuovi alberi. (segue) (Rpi)