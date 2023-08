Crimea: bloccato temporaneamente il transito dei veicoli sul ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il transito dei veicoli sul ponte di Crimea è temporaneamente bloccato. E' quando riferisce il canale Telegram del servizio operativo del ponte. Oggi il traffico era già stato bloccato due volte, di notte e al mattino per circa mezz'ora. "Il traffico veicolare sul ponte di Crimea è temporaneamente bloccato. Vi chiediamo di mantenere la calma e di seguire le istruzioni del personale addetto alla sicurezza dei trasporti", si legge nel messaggio in cui non si specificano i motivi del blocco del traffico. (Rum)