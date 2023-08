Giubileo: Nanni (CC), doveroso regolamentare affitti brevi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Giubileo a Roma "è doveroso regolamentare le attività di affitti brevi presenti nella nostra città". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni. "Nella nostra città ci sono troppe strutture non censite, a volte sprovviste dei requisiti tecnico-ambientali e assenza di disposizioni che prevedano formazione per chi gestisce queste attività", spiega. "Migliaia di alloggi, spesso gestiti da società attraverso piattaforme digitali, adibiti a strutture turistiche per permanenze di breve durata in città, che non hanno gli stessi vincoli di altre attività ricettive", prosegue. (segue) (Com)