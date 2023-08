Pnrr: presidente Municipio Roma VI, attendiamo Fitto ma se saltano fondi favore a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i fondi del Pnrr "ci vuole cautela nel parlare di presunti tagli" ma "se fossero vere le voci che dicono siano scomparsi 121 milioni di euro dal Pnrr per Tor Bella Monaca sarebbe ovviamente un favore alla criminalità". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Ci vuole cautela nel parlare dei presunti tagli al Pnrr sulla riqualificazione di Tor Bella Monaca, visto che al momento non abbiamo ricevuto nessuna notizia ufficiale da parte del ministero - spiega -. Quello che sappiamo è trapelato soltanto dagli organi di stampa e da voci del Campidoglio, mentre il ministro Fitto rassicura che questi fondi ci sono ma sotto altre voci di costo. Se fossero vere le voci che dicono che siano scomparsi 121 milioni di euro dal Pnrr per Tor Bella Monaca - sottolinea - sarebbe ovviamente un favore alla criminalità che là opera e non vuole l’intervento dello Stato". (segue) (Com)