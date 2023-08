Pnrr: presidente Municipio Roma VI, attendiamo Fitto ma se saltano fondi favore a criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente - prosegue Franco - che vigileremo affinché i fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza arrivino a Tor Bella Monaca, ma ho fiducia nel ministro. Non c’è bisogno di creare l’allarmismo tanto caro alla vecchia sinistra che qui ha perso definitivamente il consenso popolare. Non è montando la rabbia dei cittadini che riusciranno a tornare al governo del Municipio, né tantomeno della Nazione. Se il ministro Fitto - conclude - ha garantito che quei fondi ci sono, perché dovremmo dubitarne? È consapevole come noi che con quei lavori di riqualificazione saremmo una spina nel fianco alla criminalità che negli ultimi anni, con i governi di sinistra che si sono succeduti, hanno proliferato e guadagnato vagonate di denaro. Ora la musica è diversa, ne sono convinto". (Com)