Roma: sorpresi a cannibalizzare auto, arrestati tre ladri di ruote

- Tre cittadini tutti di nazionalità albanese di età compresa tra i 20 e i 23 anni, sono stati sorpresi questa notte a rubare le ruote ad una macchina parcheggiate in via Ida Baccini a Roma. L'allarme lanciato da alcuni passanti, ha permesso ai carabinieri della radiomobile di raggiungere il luogo del furto e sorprende i tre presunti ladri mentre ancora armeggiavano attrezzi introno alla macchina cannibalizzata. Hanno quindi tentato la fuga, ma sono stati subito raggiunti e bloccati. La perquisizione personale, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare arnesi da scasso. I tre indagati sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso, e sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma in attesa del rito direttissimo. (Rer)