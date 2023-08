Reddito cittadinanza: Conte al governo, "divanisti" siete voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete insultato, chiamando divanisti" i beneficiari del reddito di cittadinanza, ma "dopo nove mesi abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo, che non ha fatto nulla. 'Divanisti' siete voi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera sul reddito di cittadinanza alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso del question time.ù(Rin)