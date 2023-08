Carceri: Anci e Garante nazionale detenuti firmano linee guida su nomina e metodi lavoro Garanti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Anci e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale hanno adottato oggi le "Linee guida" volte a favorire l’omogeneità nella nomina dei Garanti e delle Garanti comunali delle persone private della libertà, l’effettivo supporto da parte delle amministrazioni comunali nonché metodi di lavoro condivisi. Redatte attraverso un gruppo di lavoro composto da alcuni Garanti comunali e coordinato congiuntamente, le linee guida sono oggetto di un protocollo siglato oggi a Bari da Antonio Decaro e da Mauro Palma, rispettivamente presidenti dell’Anci e del Garante nazionale. Lo rende noto l'Anci. Le Linee guida serviranno a fornire uno strumento di orientamento per i Consigli comunali deputati alla nomina dei rispettivi Garanti e per le amministrazioni incaricate di sostenerne le attività, individuando una serie di criteri necessari ad assicurare il giusto equilibrio tra la dimensione istituzionale e l’autonomia di azione dei singoli Garanti. Un aspetto fondamentale è l’inserimento dell’Autorità di garanzia nello Statuto dell’Ente designante, come figura effettivamente indipendente e autonomia. Per l’efficacia della loro azione, è sottolineata l’importanza dell’estensione della competenza in tutti i luoghi ove una persona possa trovarsi privata della libertà: oltre agli Istituti detentivi, le strutture di responsabilità delle Forze di polizia, i luoghi di trattenimento dei migranti irregolari, i servizi psichiatrici ospedalieri, le comunità chiuse, anche di tipo socio-sanitario o assistenziale. (segue) (Com)