Università: Bernini, risposte tempestive a disagio psicologico studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Non solo i casi di cronaca, ma anche gli studi e le esperienze ci dicono che troppi studenti hanno sperimentato, negli ultimi anni, livelli altissimi di stress, solitudine, alienazione. Le risposte che dobbiamo dare devono essere tempestive, o non sono risposte. Le azioni, per essere efficaci, devono essere immediate, o sono inutili". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo a un'interrogazione in Aula alla Camera sulle iniziative per potenziare l'assistenza di carattere psicologico a favore degli studenti in ambito universitario. "Come Mur - ha aggiunto - ci siamo attivati immediatamente per una ricognizione delle iniziative già esistenti nei vari Atenei e poi per introdurre una figura in grado di guidare all’utilizzo di specifici servizi di sostegno psicologico. Ma non ci siamo fermati qui, perché è necessario consentire alle Università e alle Afam di programmare iniziative stabili e solidamente finanziate". Per questo motivo, ha spiegato, "abbiamo pubblicato un bando per la presentazione di progetti di ricerca che offrano nuove soluzioni di sostegno per gli studenti".(Rin)