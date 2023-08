Torino: arriva la sperimentazione pilota sulle Comunità energetiche rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cornice della missione Europea '100 climate neutral and smart cities by 2030' Torino farà una sperimentazione pilota sulle Comunità energetiche rinnovabili in ambito cittadino attraverso, per esempio, la creazione di una mappatura degli spazi comunali su cui sarà possibile installare fonti energetiche rinnovabili (Res) e la definizione di un modello di governance pubblico-privato per diffondere pratiche di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile. "Per accelerare la neutralità climatica e sostenere la necessaria riduzione dei gas serra entro il 2030, è necessario supportare e attuare una molteplicità di azioni, sia guidate dal settore pubblico che da soggetti privati, superando le possibili criticità nelle governance delle Pubbliche Amministrazione - ha sottolineato l'assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta - Tuttavia, in Italia e in alcuni Paesi europei, la co-produzione e la gestione dell'energia sono rallentate da diverse barriere, che vanno dai vincoli del quadro normativo all'assenza di procedure standardizzate", ha concluso. (Rpi)