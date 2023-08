Libano-Italia: Unifil, passaggio di consegne al comando del settore occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), il generale Aroldo Lazaro Saenz, e dell’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, è avvenuto oggi il passaggio di consegne al comando del settore occidentale di Unifil. Lo si apprende da un messaggio diffuso su Twitter dall’ambasciata d’Italia in Libano, in cui si legge che al comando del settore occidentale al generale Roberto Vergori è subentrato il generale Giovanni Brafa Musicoro. "Dal 2006 è incrollabile l'impegno italiano nel sostenere il ruolo e il mandato di Unifil nel sud del Libano", ha concluso la rappresentanza diplomatica. (Lib)