Incendio Ciampino: Rocca, mai vietata vendita alimenti

- Dopo l'incendio che ha colpito sabato l'impianto di trattamento dei rifiuti di Ciampino, vicino Roma, non è stata vietata la vendita di alimenti. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine della Cabina di regia, dedicata alle conseguenze del rogo. "Non c'è mai stato un diniego della vendita di alimenti. Rimane la richiesta di accuratezza dei lavaggi di frutta e verdura. Altrimenti sarebbe stata emanata un'ordinanza che sarebbe andata in una direzione differente", ha spiegato Rocca. (Rer)