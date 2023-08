Speciale energia: Armenia, presidente Khachaturyan a “Nova”, Italia può aiutare a rimuovere blocco Corridoio di Lachin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khachaturyan ha poi cercato di spiegare cosa sta accadendo nel Corridoio di Lachin, una porzione di territorio che rappresenta il punto di contatto più veloce fra l'Armenia e l’Artsakh (l'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). “L’Artsakh è sottoposto a un blocco e questo è un fatto. Dal 12 dicembre del 2022 viene limitato il transito fra l’Armenia e l’Artsakh e non vengono forniti né gas, né energia elettrica. Ora è stata tolta anche la possibilità di fornire aiuti umanitari che giungevano grazie alla Croce rossa e questi sono fatti. Dopo il 12 dicembre l’Azerbaigian ha cercato in vari consessi internazionali di dimostrare come il corridoio fosse aperto, mostrando anche delle macchine che si muovevano lungo il percorso ma si trattava di mezzi della Croce rossa o delle forze di pace russe. Quando il corridoio era aperto, ogni giorno transitavano circa 400 veicoli. All’inizio si è parlato del blocco degli ecologisti che volevano effettuare un monitoraggio di una miniera di rame dell’Artsakh e le autorità locali hanno posto fine alle attività della miniera, che ora è chiusa. Le proteste di questi presunti attivisti ecologici sono proseguite per mesi e poi si sono concluse. Successivamente l’Azerbaigian ha iniziato a sostenere che l’Armenia trasportasse armi verso l’Artsakh ma senza prove concrete: noi siamo consci del fatto che questo percorso sia destinato solo ad aiuti umanitari e alimentari”, ha dichiarato Khachaturyan. (Res)