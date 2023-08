Speciale energia: Sardegna, no di Sanluri alle centrali eoliche, chiesto confronto con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce del decreto del Governo Italiano in fase di pubblicazione, che assegnerebbe alla Sardegna una quota di rinnovabili (6 gigawatt al 2030) e imporrebbe alle Regioni di legiferare per l'individuazione dei siti idonei e non idonei entro 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto, questo Consiglio Comunale chiede con forza al Consiglio Regionale – questa la proposta di Su Entu - di approvare una legge urgente per una moratoria delle connessioni; - di attivare un confronto con il sistema delle autonomie locali e comitati di cittadini per la individuazione delle aree idonee ad ospitare le rinnovabili; - di stanziare adeguate risorse finanziarie del bilancio della Regione per la promozione e il finanziamento delle comunità energetiche e per lo studio di PAES (piani d'azione per l'energia sostenibile) intercomunali per la creazione di distretti energetici rivolti al settore pubblico e a quello privato per l'utilizzo sostenibile delle risorse dei territori. La Sardegna ha bisogno di un fronte comune che la difenda dagli attacchi speculativi e occorre che ognuno svolga al meglio il proprio ruolo, sia nelle Comunità che nelle Istituzioni. Come Comitato ci rendiamo disponibili a collaborare con l'Amministrazione Comunale che vorremmo in prima fila nella lotta contro ogni speculazione". (Rsc)