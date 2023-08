Speciale energia: Centro studi Confindustria, vulnerabilità nelle forniture riguardano 16 per cento import

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’economia italiana, le vulnerabilità nelle forniture riguardano il 16 per cento dell’import in valore e il 7 per cento delle varietà di prodotto. Sono percentuali in linea con quelle registrate per la Germania e per la Francia. È quanto emerge dal rapporto “Catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia strategica” del Centro studi Confindustria. L’import critico italiano è piuttosto diversificato in termini di origine dei prodotti, al contrario di quello tedesco e francese (e della Ue nel suo complesso), che invece vede una netta prevalenza della Cina come principale fornitore. Le vulnerabilità italiane si concentrano, in valore, nella filiera delle commodity, della chimica e dell’energia. Quelle di Germania e Francia (e della Ue) riguardano soprattutto la filiera dell’Ict, media e computer. (Rin)