Speciale energia: Giordania-Cipro, re Abdullah II incontra presidente Christodoulides, focus su cooperazione

- Il sovrano del Regno hashemita di Giordania, Abdullah II, ha ricevuto al palazzo reale di Al Husseiniya, ad Amman, il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, giunto in visita istituzionale. Secondo l’emittente televisiva statale giordana “Al Mamlaka”, le due parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione tra Amman e Nicosia in diversi settori e degli ultimi sviluppi delle principali questioni regionali e internazionali. Durante l’incontro, sono stati firmati un accordo tecnico per il sostegno reciproco nel contrasto agli incendi in caso di emergenza e un memorandum d'intesa nel settore degli investimenti. Abdullah II ha sottolineato l’importanza di un rafforzamento delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori dell’energia, del commercio, dell’industria, del turismo e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, elogiando il sostegno cipriota allo sviluppo economico giordano. (Lib)