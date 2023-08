Thailandia: la disgregazione della coalizione progressista rischia di aprire una lunga crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stallo seguito in Thailandia alle elezioni generali dello scorso 14 maggio, vinte dal partito progressista Phak Kao Klai (Andiamo avanti), rischia di sfociare in una vera e propria crisi a seguito degli ultimi sviluppi sul piani politico e istituzionale, e in particolare dopo la disgregazione della coalizione di otto partiti che proprio Andiamo avanti aveva costituito all'indomani del voto. La prima forza politica della Thailandia ha deciso di rinunciare a far parte della coalizione dopo che il mese scorso il suo leader, Pita Limjaroenrat, per due volte non ha ottenuto in parlamento i voti necessari a formare un nuovo governo. La notizia giunge in un contesto di estrema incertezza e tensione, cui contribuiscono l'azione giudiziaria intentata contro Pita dopo il voto per contestarne l'eleggibilità a parlamentare, e la decisione del parlamento, di dubbia legittimità, di impedire al leader progressista una terza candidatura a capo del governo. Nell'attesa che la Corte suprema si esprima in merito a quest'ultima controversia, il parlamento ha rimandato a tempo indeterminato il terzo voto per l'elezione del prossimo capo del governo. Prima della notizia della rottura della coalizione guidata da Andiamo avanti, il partito aveva accettato di sostenere la candidatura a primo ministro di un esponente di Pheu Thai (Per i thai), seconda forza politica del Paese. Secondo le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, Pheu Thai sta manovrando per superare lo sbarramento del Senato, composto di nominati vicini alle forze armate, proponendo un governo di larghe intese che includa anche i partiti conservatori sconfitti alle elezioni. Un'intesa di questo genere potrebbe forse poggiare proprio sull'estromissione dalla futura maggioranza del partito che ha vinto le elezioni, e che pur potendo contare su un ampio consenso popolare si è isolato in parlamento a causa della sua proposta di riforma delle leggi sulla lesa maestà. (segue) (Fim)