Thailandia: la disgregazione della coalizione progressista rischia di aprire una lunga crisi politica (2)

- Un'indicazione in questo senso pare giungere anche dalla singolarità dell'annuncio relativo all'uscita di Andiamo avanti dalla coalizione dei partiti che aspiravano a formare il nuovo governo: la notizia della rottura della coazione non è giunta infatti dal partito guidato da Pita, ma da Chaowarit Khajohnpongkirat, leader di Palang Sakom Mai, ovvero di uno dei partiti minori che aderiscono alla coalizione. Secondo Chaowarit, a comunicare la decisione sono stati gli alleati del partito Pheu Thai, che proprio in questi giorni manovrano per presentare una loro candidatura alla carica di primo ministro. “Il Pheu Thai ci ha chiamato per dirci che la coalizione di otto partiti non potrà più contare su Phak Kao Klai”, ha spiegato Chaowarit, ripreso dal portale “Channel News Asia”. Da Andiamo avanti, invece, non è giunta al momento alcuna comunicazione ufficiale, ma i vertici del partito hanno in programma un incontro in giornata. (segue) (Fim)