Thailandia: la disgregazione della coalizione progressista rischia di aprire una lunga crisi politica (3)

- Pheu Thai, che alle elezioni generali dello scorso maggio ha ottenuto 141 seggi parlamentari - 10 in meno di Andiamo avanti - ha avviato già alla fine di luglio i contatti con le forze politiche conservatrici, una decisione che sin da subito ha suggerito a diversi analisti la possibilità di un isolamento del primo partito thailandese all'opposizione. Sabato 22 luglio il leader di Pheu Thai, Cholnan Srikaew, ha incontrato i leader dei tre partiti che sostenevano il governo uscente vicino alle forze armate: il Partito dell'orgoglio Thai (Bhumjaithai), il Partito dello sviluppo nazionale Thai (Chart Thai Pattana) e il Partito unito Thai per l'edificazione nazionale (Ruam Thai Sang Chart). Ai tre partiti, Cholnaw ha chiesto espressamente il sostegno a un governo guidato da Pheu Thai: "E' stato un colloquio incentrato sulla ricerca di soluzioni per il Paese", si è limitato a commentare in proposito il leader di Pheu Thai. Dopo i colloqui, però, i partiti conservatori hanno ribadito di non essere disponibili a sostenere alcun governo che includa forze intenzionate ad emendare l'Articolo 112 del Codice penale, relativo al reato di lesa maestà, che limita fortemente il diritto di critica alla monarchia. "Ciò che possiamo dire con certezza in questo momento è che non possiamo aderire a una coalizione che includa il partito Andiamo avanti", ha affermato in maniera ancora più esplicita il leader del Partito dell'orgoglio Thai, Anutin Charnvirakul. (segue) (Fim)