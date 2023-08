Thailandia: la disgregazione della coalizione progressista rischia di aprire una lunga crisi politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via che porta Andiamo avanti all'opposizione appare dunque segnata, ma non per questo la situazione politica in Thailandia risulta meno complicata: su Pita Limjaroenrat, di fatto relegato al ruolo di leader dell'opposizione, pesa ancora il quesito dell'eleggibilità a parlamentare, su cui dovrà esprimersi a elezioni già avvenute la Corte costituzionale. Se quest'ultima stabilisse che Pita ha diritto frattanto a ricandidarsi a premier, emergerebbe un quadro ancor più complicato sul piano istituzionale, oltre a un ulteriore allungamento dell'iter parlamentare. Nel frattempo, gli elettori thailandesi continueranno a interrogarsi sulla validità effettiva del processo elettorale, in un Paese che dimostra di essere ancora saldamente vincolato agli indirizzi stabiliti dall'asse tra magistratura, forze armate e potere giudiziario. Un ultima ma non meno significativa incognita riguarda infine proprio il partito Pheu Thai, che potrebbe guidare il prossimo governo di coalizione: non è chiaro infatti se il partito intenda candidare a primo ministro Paetongtarn Shinawatra, esponente di punta del partito e figlia maggiore dell'ex premier in esilio Thaksin Shinawatra, storico avversario delle forze armate: proprio nei giorni scorsi, Paetongtarn ha annunciato che il padre intende porre fine al suo esilio auto-imposto di 17 anni, e rientrare in Thailandia questo mese, nonostante le accuse giudiziarie che pendono sul suo capo sin dal golpe militare che lo depose nel 2006. (Fim)