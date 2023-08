Carburanti: Mimit, prezzi medi benzina e diesel stabili lungo la rete stradale e autostradale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi medi di benzina e diesel self registrati alle ore 8 di oggi lungo la rete stradale e autostradale nazionale sono rimasti sostanzialmente stabili e saldamente al di sotto dei 2 euro al litro, replicando di fatto i valori registrati nel corso della mattinata di ieri, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di esposizione dei prezzi medi. Lo riferisce una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questi i dati emersi dal monitoraggio giornaliero elaborato dal Garante per la sorveglianza dei prezzi sulla base dei dati estratti dall’Osservatorio Carburanti del Mimit. Con riferimento ai prezzi in vigore alle ore 8 di oggi, 2 agosto, il prezzo medio nazionale stradale della benzina self si attesta a 1,922 euro al litro (+0,007 euro al litro rispetto a ieri, dunque con una variazione di 7 millesimi di euro) e quello del gasolio self a 1,781 euro al litro (+0,011 euro al litro rispetto a ieri, dunque con una variazione di 11 millesimi di euro). Il prezzo medio registrato, invece, lungo la rete autostradale italiana della benzina self si attesta a 1.990 euro al litro (+0,006 euro al litro rispetto a ieri, dunque con una variazione di 6 millesimi di euro) e quello del gasolio self a 1.864 euro al litro (+0,010 euro al litro rispetto a ieri, dunque con una variazione di 10 millesimi di euro). Questi dati, facilmente consultabili sui cartelli esposti alle pompe e sull’apposita sezione del portale del Mimit, consentiranno ai consumatori di operare una scelta consapevole. Al contempo, l’esposizione dei prezzi medi tutelerà i gestori dalle periodiche campagne negative che negli anni sono intervenute a danno dell’intera categoria. (Com)