Venezuela: condannati sei sindacalisti per cospirazione, protesta ong diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza contro questi "lottatori sociali", sottolinea l'organizzazione non governativa Acceso a la justicia, "rappresenta l'inasprimento della persecuzione politica in Venezuela". Di condanna "brutale" parla il Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciando una decisione "arbitraria" frutto di un processo in cui "l'unico testimone dell'accusa si è presentato dopo un anno e due mesi". L'ong Coalizione per i diritti umani insiste nell'innocenza dei sei sindacalisti, ma già a giugno scorso il legale dei sei, Eduardo Torres, aveva definito l'accusa una "aberrazione": la loro "associazione", definita "a delinquere" dalla magistratura è funzionale alla difesa di "diritti", attività per cui dovrebbero essere tutelati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dall'accordo 87 sulla libertà sindacale della organizzazione internazionale del lavoro (Oit). (Vec)