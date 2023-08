Roma: cartucce di fucili e droga in appartamenti occupati, 2 sgomberi in via Venafro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, inoltre, si è svolto un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano. Nello specifico nelle stazioni della metropolitana Linea B fermata "Ponte Mammolo", che ha visto impegnati i poliziotti del distretto San Basilio, due equipaggi del reparto prevenzione crimine e un'unità del Reparto cinofili antidroga. Nel corso dell'attività e nel corso dei quattro posti di controllo nel quartiere "Colli Aniene" sono state identificate 178 persone, una è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità e altre due sono state segnalate alla prefettura poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre sequestrati circa 3,2 grammi di hashish. (segue) (Rer)