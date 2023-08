Roma: Coldiretti Lazio a Comune, incontro e audizione a commissione trasparenza su Centrale Latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Lazio ha chiesto un incontro a Roma Capitale e un'audizione alla Commissione Trasparenza, a seguito dell'annuncio relativo all'avvio del percorso per la restituzione del 75 per cento delle quote della Centrale del Latte di Roma Spa, che si aggiungono al quasi 7 per cento già detenuto. "La Giunta capitolina - si legge nella nota del Comune - ha approvato la Memoria che chiede agli uffici di avviare tutte le procedure, a partire da quelle necessarie alla regolazione dei rapporti con la Società Parmalat (Gruppo Lactalis), che deve riconsegnare materialmente le quote". Riconsegna delle quote di maggioranza che è avvenuta oggi da parte di Parmalat, dopo la sentenza della Corte di Cassazione. (segue) (Com)