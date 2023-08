Roma: Coldiretti Lazio a Comune, incontro e audizione a commissione trasparenza su Centrale Latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo della riconsegna delle quote da parte di Parmalat - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - ci sorprende che non sia stata accompagnata anche dal deposito. La produzione di prodotti di alta qualità è preziosa per il nostro territorio e va potenziata, tra questi il latte fresco, di cui Roma e il Lazio sono tra i maggiori consumatori in Italia". Basti pensare che il comparto zootecnico del Lazio, offre lavoro a più di 20 mila dipendenti, conta oltre un milione di capi che rappresentano circa il 5 per cento del dato nazionale, con una presenza dell'86 per cento di ovini, caprini, bovini e oltre il 5 per cento di bufalini e il 4 per cento di suini. "Dobbiamo valorizzare i n nostri prodotti Made in Lazio - prosegue Granieri - non è accettabile l'importazione dai paesi del nord Europa, di latte e suoi derivati. Prodotti non soggetti ad alcun controllo in ingresso in Italia, che creano grandi problemi alla nostra economia, a partire da una concorrenza diretta sui costi di produzione. Importazioni che vanno ad incidere anche sui prezzi del mercato". (segue) (Com)