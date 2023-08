Roma: Coldiretti Lazio a Comune, incontro e audizione a commissione trasparenza su Centrale Latte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello importato non è mai latte fresco, che in modo intrinseco, contiene il massimo degli elementi nutritivi di alto valore. "Il latte fresco di Roma e del Lazio - conclude Granieri - rappresenta una distintività della nostra regione e dobbiamo tutelarlo, attraverso strategie di intervento, che ne consentano la valorizzazione. E' in quest'ambito che rientra la riqualificazione del marchio Centrale del Latte di Roma, che ha un valore riconosciuto da tutti i cittadini della nostra Regione. Occorre avviare un processo di riqualificazione e di restituzione al territorio, che deve vedere gli agricoltori in prima linea in questo percorso, per non perdere l'elemento di traino tra produzione e consumo". Attualmente sono presenti nel Lazio circa 17 mila aziende zootecniche di cui 1300 ad orientamento latte con oltre 48 mila capi di mucche da latte, oltre 191 mila capi di bovini e 81 mila capi bufalini. Il latte vaccino rappresenta l'88% della quantità totale di latte raccolto nel Lazio. (Com)