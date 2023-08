Ucraina: Servizio sicurezza arresta due informatori russi a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha arrestato due informatori russi a Kharkiv. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”. Le due spie sono state fermate in flagranza mentre raccoglievano dati sul dispiegamento di unità delle forze armate ucraine nel territorio di Kharkiv. Secondo quanto ricostruito dal Servizio di sicurezza, gli informatori arrestati si spostavano in bicicletta per filmare luoghi in cui, a loro avviso, erano presenti militari ucraini, contrassegnando le posizioni su una mappa e inviando dei fermi immagine ai loro capi nella Federazione russa, al fine di direzionare con precisione gli attacchi. I due informatori russi rischierebbero fino a 12 anni di carcere. (Kiu)