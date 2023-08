Carceri: Ostellari, grazie a Nir per cattura detenuto evaso a Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio gli uomini e le donne del Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Padova e Roma e la Procura di Verona che, dopo attente e preziose indagini, hanno assicurato alla giustizia un detenuto evaso dal carcere di Montorio. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari. “La loro professionalità e il loro impegno sono una garanzia per la sicurezza di tutti. Il messaggio è chiaro: le pene si scontano fino in fondo e chi crede di farla franca, alla fine, viene punito", aggiunge. (Rin)