Viterbo: trova il bagno chiuso e orina per terra nel bar, denunciata 50enne

- Il bagno era chiuso perchè gli inservienti stavano facendo pulizia e lei mette prima a soqquadro il bar e poi orina per terra. E' accaduto a Viterbo dove gli agenti di polizia sono dovuti intervenire su chiamata del titolare del locale in piazza del Plebiscito. La 50enne cittadina domenicana non ha accettato di buon grado il rifiuto fattole dal gestore del locale a concederle l'uso del bagno in quanto il personale addetto lo stava pulendo. Pensando che fosse una scusa, donna prima ha dato in escandescenza soltanto con le parole, poi ha cominciato a mandare per aria sedie e tavoli. Infine, noncurante dell’invito a lasciare il locale, si è accovacciata e ha urinato in terra. All'arrivo degli agenti, la donna è stata denunciata per i reati di violenza privata e per atti contrari alla pubblica decenza. inoltre il questore di Viterbo ha adottato nei confronti della 50nne in Daspo Willy che le impedisce di avvicinarsi al locale per 6 mesi. (Rer)