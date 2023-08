Strage Bologna: Fontana, difendere i valori della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla follia terrorista" della strage di Bologna, "che sentenze definitive hanno stabilito essere stata di matrice neofascista, le istituzioni seppero reagire, dimostrando come la nostra democrazia fosse più forte dell'odio e della violenza. Ricordare quel massacro significa rendere omaggio alle vittime innocenti, ai sopravvissuti e ai loro familiari. Ricordare l'orrore e lo strazio di quel vile attentato significa anche rinnovare un monito ben preciso per tutti noi. I principi e i valori della legalità e della democrazia sono alla base della nostra Costituzione". Lo ha detto nell'Aula della Camera il presidente Lorenzo Fontana prima di chiedere un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Bologna. "Vanno difesi con fermezza tutti i giorni. A questo obiettivo devono contribuire tutte le istituzioni, le forze politiche e i cittadini", ha concluso. (Rin)