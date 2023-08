Speciale energia: Regno Unito, governo sostiene piani per accelerare costruzione di reti elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico intende sostenere piani per dimezzare i tempi di consegna dei grandi progetti di trasmissione elettrica necessari per rinnovare il sistema energetico del Regno Unito, che attualmente richiedono in media 14 anni. Il ministro dell'Energia, Grant Shapps, dovrebbe pubblicare e approvare questa settimana una relazione riguardante come il Regno Unito possa accelerare la costruzione delle reti elettriche; come parte degli sforzi per rimuovere le barriere normative che impediscono agli investitori energetici di avviare nuovi progetti. Il governo vuole infatti decarbonizzare il sistema elettrico entro il 2035, mentre il Partito laborista ha dichiarato di volerlo fare entro il 2030, qualora dovesse vincere le prossime elezioni generali. Tuttavia, come commenta il quotidiano "Financial Times", la trasformazione richiesta è di dimensioni senza precedenti e necessita di un approccio trasformativo: il passaggio dai combustibili fossili alle turbine eoliche, alle pompe di calore e alle auto elettriche richiede infatti un'enorme revisione delle infrastrutture per generare e spostare l'elettricità dove è necessaria. (Rel)