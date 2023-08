Speciale energia: Romania, prezzi produzione industriale aumentati del 3,8 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale in Romania sono aumentati a giugno del 3,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma sono diminuiti dello 0,6 per cento rispetto a maggio. Lo si apprende dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). A livello di mercato interno, l'indice dei prezzi della produzione industriale ha registrato a giugno un calo dello 0,9 per cento rispetto a maggio, ma è aumentato del 6,3 per cento rispetto a giugno del 2022. Per quanto riguarda il mercato estero, a giugno, rispetto a maggio, i prezzi della produzione industriale sono stati più alti dello 0,2 per cento e, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, si è verificato un calo dell'1,8 per cento. Sui grandi gruppi industriali, gli incrementi più importanti dei prezzi alla produzione industriale su base annua si sono registrati in: industria dei beni di consumo (12,3 per cento), industria dell'energia (+2,9 per cento), industria dei beni durevoli (+7,2 per cento) e industria dei beni strumentali (+6,9 per cento). (Rob)