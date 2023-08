Speciale energia: Germania, 50Hertz prevede “forte calo” dei prezzi elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestore di trasmissione per l’elettricità in Germania 50Hertz prevede un “forte calo” dei prezzi dovuto alla crescente quota di fonti di energia rinnovabile. Lo ha reso noto l’amministratore delegato della società, Stefan Kapferer, citato dall’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Secondo l’Ad di 50Hertz, l’espansione delle rinnovabili “è il miglior programma di sostegno per l’industria tedesca”. “I prezzi dell'elettricità stanno già scendendo drasticamente. La produzione di energia da eolico e fotovoltaico si è ben integrata nel corso dell'anno e si sono verificate eccedenze di elettricità anche dai Paesi limitrofi”, ha affermato Kapferer. (Geb)