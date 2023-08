Digitale: Marti (Lega), ok a risoluzione su compensi artisti piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, al termine dell'iter per l'Affare assegnato su “I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming”, esprimo soddisfazione per il lavoro svolto in commissione Cultura al Senato. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, Roberto Marti. “Abbiamo approvato la risoluzione affinché i lavoratori italiani siano tutelati verificando la normativa in materia e garantendo la necessaria trasparenza, oltre che equi compensi", conclude. (Rin)