Turchia: presidente russo Putin si recherà in visita nel Paese

21 luglio 2021

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, si recherà in visita in Turchia in una data ancora da definire. Lo ha reso noto quest’oggi la presidenza turca in un comunicato stampa diffuso dopo una conversazione telefonica del capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, con l’omologo russo. “Durante il colloquio, i due leader hanno concordato la visita di Putin in Turchia”, si legge nel testo, aggiungendo che Erdogan ha ringraziato “per i due aerei antincendio anfibi inviati dalla Russia per la lotta della Turchia contro gli incendi boschivi”. Il leader di Ankara, recentemente rieletto per un secondo mandato presidenziale, ha poi "espresso la sua soddisfazione per il crescente interesse dei turisti russi in Turchia e la convinzione che quest'anno verrà battuto un record nel turismo grazie gli sforzi comuni”. (Tua)