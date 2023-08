Reddito cittadinanza: Mattia (Pd), introdurre sostegno regionale da 500 euro per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Reddito di dignità da 500 euro mensili per un anno per chi risiede nel Lazio "per fornire un sostegno alle fasce sociali più deboli rimaste orfane del Reddito di cittadinanza e non lasciare soli i sindaci davanti a questa bomba sociale che si ripercuoterà soprattutto sul welfare degli enti locali". Lo prevede la proposta di legge della consigliera del Pd alla Regione Lazio, Eleonora Mattia, che in una nota spiega: "Contestualmente ho chiesto che siano auditi, tra gli altri, in commissione alla Pisana, sindaci, sindacati e associazioni affinché con questo provvedimento si avvii un percorso di confronto con i Comuni, attori della società civile e tutte le forze politiche con l'obiettivo di costruire un Reddito di dignità partecipato. L'urgenza di un Reddito di dignità partecipato è data dai numeri sui percettori del Reddito di cittadinanza nella nostra regione: il Lazio infatti, dove peraltro l'attuale governo regionale ha appena annunciato di non riuscire a rifinanziare il fondo taglia-tasse attivo fino allo scorso anno, è la terza regione in Italia per percettori di reddito di cittadinanza (coloro che nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza sono 358 mila, per 183 mila nuclei famigliari, per un assegno medio di 526 euro), e Roma è la seconda città in Italia per percettori di reddito di cittadinanza". (segue) (Com)