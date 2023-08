Reddito cittadinanza: Mattia (Pd), introdurre sostegno regionale da 500 euro per un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio sono circa 15 mila, di cui 12 mila nella sola città di Roma - prosegue Mattia -, le persone che per prime perderanno il sussidio. A regime, con la definitiva abolizione del Reddito di cittadinanza e il varo del nuovo assegno di inclusione sociale, circa il 60 per cento dei 120 mila percettori presenti in tutto il Lazio perderanno il sussidio economico. Il Reddito di dignità prevede lo stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2023-2025 e, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere con le risorse regionali 5 mila nuclei familiari tra quelli che perdono il Reddito di cittadinanza dal primo Agosto 2023, e fino a 20 mila nuclei con l'utilizzo delle risorse del Programma Garanzia occupabilità lavoratori già avviato dalla precedente giunta Zingaretti e finanziato dal Pnrr. Tra i requisiti per accedere al Reddito di dignità partecipato, oltre alla residenza nel Lazio, l'Isee inferiore 9.360 euro e la sottoscrizione di un patto di inclusione sociale tra il beneficiario e il servizio sociale di riferimento". (Com)