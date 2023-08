Yemen: prelevata oltre la metà del greggio dalla petroliera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre una settimana dall’inizio delle operazioni di trasbordo, più della metà del carico totale di greggio, stimato in circa 1,15 milioni di barili, è stato prelevato dalla petroliera Safer, ancorata al largo delle coste dello Yemen. Lo hanno riferito le Nazioni Unite, ricordando che il greggio è stato trasferito a bordo dell’imbarcazione Nautica. La scorsa settimana, l’Onu ha avviato il processo di trasbordo del greggio con lo scopo di scongiurare il verificarsi di una catastrofe ambientale. "Più della metà del petrolio a bordo è stato trasferito alla nave sostitutiva negli ultimi sette giorni", ha dichiarato il coordinatore residente delle Nazioni Unite per lo Yemen, David Gresley, su Twitter. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il completamento del processo sarebbe avvenuto entro tre settimane. La petroliera, realizzata 47 anni fa e utilizzata come una piattaforma di stoccaggio galleggiante dagli anni ‘80 è ormeggiata a circa 50 chilometri dal porto di Hodeidah, nello Yemen occidentale. Safer non ha ricevuto alcuna manutenzione dal 2015, ossia da quando si è intensificato il conflitto tra il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e la milizia sciita degli Houthis, scoppiato nel 2014.(Res)