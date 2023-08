Trasporti: Marotta (Avs), Regione Lazio spieghi disservizi Roma-Viterbo, necessario intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio spieghi " i ripetuti disservizi di questi giorni sulla Roma-Viterbo" e "garantisca interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per ripristinarne la piena funzionalità". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio di Alleanza verdi e sinistra, Claudio Marotta. "Avere spiegazioni in merito ai ripetuti disservizi di questi giorni sulla Roma-Viterbo e soprattutto ottenere esplicitamente dalla Regione Lazio le garanzie sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili a ripristinarne la piena funzionalità: questo il primo obiettivo dell'interrogazione che ho deciso di presentare alla Pisana, chiedendo di garantire il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Viterbo tramite la cura dei mezzi attualmente in servizio e la loro graduale sostituzione", spiega Marotta. "Stiamo parlando di una linea strategica per la parte Nord della Capitale che da tempo rappresenta un collegamento fondamentale su ferro per i cittadini che devono raggiungere la città per motivi di lavoro o di studio. Troppe, infatti, le lamentele e le denunce di malfunzionamento della tratta", aggiunge. (segue) (Com)