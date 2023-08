Trasporti: Marotta (Avs), Regione Lazio spieghi disservizi Roma-Viterbo, necessario intervenire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo nel 2022 - prosegue il consigliere di Avs - ci sono stati 9 mila tra soppressioni e ritardi sulla tratta Roma Civita Castella Viterbo (Linea Roma Nord), e per il 2023 siamo già a oltre 700 al punto da far classificare la tratta come la seconda ferrovia peggiore della penisola, secondo il rapporto annuale Pendolaria 2023 di Legambiente. Garantire il corretto e tempestivo collegamento dell'area urbana di Roma con i Comuni circostanti permetterebbe di conciliare con maggiore facilità esigenze di lavoro e di famiglia. Non meno rilevante - sottolinea - è quello che succede sulla FL3 linea gestita da Trenitalia, le cui fermate sostano in diverse stazioni metropolitane centrali della Capitale e per la quale i cittadini lamentano disservizi e ritardi". (segue) (Com)