Regno Unito: ministro Energia, folle non concedere licenze di trivellazione nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia britannico, Grant Shapps, ha insistito sul fatto che la concessione di centinaia di nuove licenze per l'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord è l'unica politica sensata che il Regno Unito deve perseguire durante la transizione energetica. In un'intervista all'emittente televisiva "Sky News" è stato fatto notare al ministro che la concessione di nuove licenze va contro tutti i consigli degli esperti internazionali sulla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, Shapps ha risposto: "Ci interessa raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette; siamo legalmente impegnati a raggiungerlo. Per questo bisogna avere un piano per arrivarci". "Sarebbe una politica folle non concedere queste licenze per petrolio e gas", ha detto il ministro, insistito sul fatto che senza le perforazioni nel Mare del Nord, il Paese sarebbe dipendenti da nazioni straniere, 200 mila posti di lavoro sarebbero a rischio e le entrate fiscali diminuirebbero drasticamente. (Rel)