© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 2 agosto 1980 "l'Italia viene ferita a morte: la strage di Bologna resterà scolpita nella coscienza collettiva. Il ricordo è un dovere per testimoniare la vicinanza ai familiari degli 85 morti e dei 200 feriti ma, soprattutto, affinché non si ripetano certi orrori". Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)