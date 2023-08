Sardegna: battaglia legale su fusione aeroporti del nord, prima udienza il 29 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversia legale riguardante la fusione degli aeroporti del nord Sardegna è entrata in una nuova fase, con il Tribunale di Cagliari che ha fissato la prima udienza per il 29 agosto. In questo momento, gli occhi sono puntati sulla decisione del giudice riguardo alla richiesta di sospensiva depositata dagli avvocati della Regione Sardegna. Nel decreto emesso ieri dal giudice Enzo Luchi emerge un aspetto cruciale: l'atto di fusione non avrà efficacia prima di 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Questo prolungamento dei termini, che va oltre quanto specificato dal codice civile (60 giorni), è stato istituito per garantire chiarezza e stabilità nelle procedure di integrazione tra gli aeroporti. La decisione del giudice di posticipare l'entrata in vigore dell'atto di fusione al 26 settembre sembra essere stata presa al fine di evitare incertezze e controversie legali, assicurando un processo di fusione ordinato e conforme alle normative vigenti. (segue) (Rsc)