Sardegna: battaglia legale su fusione aeroporti del nord, prima udienza il 29 agosto (2)

- La data dell'udienza di merito è stata fissata per gennaio. L'opposizione da parte della Giunta regionale è legata alla preoccupazione che la fusione possa limitare il potere di indirizzo e controllo della Sogeaal da parte della Regione, mettendo in discussione prerogative che risalgono fin dalla fondazione della società. Un altro fronte di questa battaglia legale riguarda la procedura di fusione stessa. Analogamente alla controversa privatizzazione dello scalo di Cagliari, anche la fusione tra Geasar e Sogeaal è stata condotta senza un bando pubblico. L'Enac si è già pronunciata negativamente sulla fusione, affermando che questa non può essere autorizzata finché non vengano risolte le questioni legate alle prerogative societarie della Regione Sardegna e ha sottolineato l'importanza di mantenere la capacità della Regione di verificare e tutelare gli interessi pubblici nel contesto della fusione. (Rsc)