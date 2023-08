FI: Tajani, non c’è trattativa in corso per ingresso Rosato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo mai annunciato il nome di Ettore Rosato, persona che io stimo ma non c’è una trattativa in corso per l’ingresso in Forza Italia. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Azzurra Libertà - ritorno a Everest". “Noi accogliamo persone che vogliono sposare il nostro progetto. Non dobbiamo promettere niente a nessuno, chi è interessato a questo progetto è il benvenuto”, ha aggiunto. (Rin)