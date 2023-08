Mar Nero: presidente turco Erdogan, sospensione accordo grano “non giova a nessuno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione a lungo termine dell'iniziativa del Mar Nero, l’accordo per lo sblocco delle esportazioni di grano, “non gioverà a nessuno”. Lo ha riferito quest’oggi la presidenza turca in un comunicato stampa diffuso dopo una conversazione telefonica del capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, con il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Il leader di Ankara ha definito "un ponte di pace" l’iniziativa del Mar Nero, sottolineando che “i paesi bisognosi di grano e a basso reddito soffriranno maggiormente” per lo stop alle spedizioni. “I prezzi dei cereali, che sono diminuiti del 23 per cento durante il periodo di attuazione (dell’accordo, ndr), sono aumentati del 15 per cento nelle ultime due settimane”, ha aggiunto la presidenza turca. (Tua)