Montenegro: ricerca su statistica e demografia, popolazione in costante in calo dal 2018

- Il numero di abitanti del Montenegro è in costante calo dal 2018. Lo riportano i dati presentati dalla Società degli statistici e demografici (DsD) e dal Centro per una transizione democratica (Cdt) del Paese balcanico, ripresi dalla stampa locale. Secondo la stessa ricerca negli ultimi cinque anni, "dopo un lungo periodo di lenta, ma comunque positiva crescita" la popolazione totale del Montenegro è diminuita costantemente "a causa del basso tasso di natalità e della fuga dei giovani dal Paese". Le stime ufficiali del 2022 dicono che 1.951 persone in più rispetto a quelle immigrate hanno lasciato il Montenegro. Dall'altra parte sempre nel 2022, 47 persone sono morte in più rispetto a quelle nate. Attualmente, in Montenegro vivono oltre 80 mila stranieri, principalmente a causa dell'attuale immigrazione causata dagli eventi successivi all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i quali non sono ancora coperti dalle stime ufficiali della popolazione totale residente nel Paese. (Seb)