Cina: M5s su Via della Seta, Parlamento verifichi risultati per avere quadro obiettivo

22 luglio 2021

- Il gruppo M5s Senato "intende richiedere al presidente del Senato, Ignazio La Russa, il conferimento alle commissioni Esteri e Politiche europee di Palazzo Madama di un affare assegnato sulla cosiddetta Nuova Via della Seta, l'accordo commerciale italo-cinese sottoscritto nel 2019. Lo scopo è quello di verificare in modo dettagliato e approfondito, tramite un ciclo di audizioni, i risultati effettivi che questa iniziativa ha prodotto in questi anni per la nostra economia nazionale, così da avere un quadro obiettivo e preciso che consenta di prendere le migliori decisioni nell'interesse nazionale". Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri e Politiche Ue di Palazzo Madama, Raffaele De Rosa, Ettore Licheri, Bruno Marton, Pietro Lorefice e Dolores Bevilacqua. (Rin)