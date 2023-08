Somalia: Banca mondiale stanzia sovvenzione di 75 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato una sovvenzione di 75 milioni di dollari in favore della Somalia per assistere gli sforzi del Paese per ottenere la riduzione del debito nell'ambito dell'Iniziativa per i Paesi poveri fortemente indebitati (Hipc). Questa sovvenzione, si legge in un comunicato dell'istituto, è la seconda di due tranche che mirano ad aiutare la Somalia a compiere progressi nel suo percorso verso la cancellazione totale e irrevocabile del debito. La Banca mondiale ha quindi elogiato l'ambizioso programma di riforme del governo somalo, orientato alla ricostruzione di istituzioni, all'attrazione di investimenti e al raggiungimento di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro, in linea con il nono Piano di sviluppo nazionale. (Res)