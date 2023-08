Strage Bologna: Bernini, atto vile, ha lasciato segno indelebile in nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Sono passati 43 anni dalla strage di Bologna e "ancora una volta desidero esprimere il mio profondo cordoglio alle famiglie di quanti persero la vita in un giorno scolpito nella tragica memoria del nostro Paese". Lo dichiara il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Quel giorno un ordigno esplose nella sala d'attesa della stazione di Bologna causando 85 vittime e oltre 200 feriti. Un atto vile, crudele e orrendo - aggiunge Bernini - che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia, un segno di dolore e sofferenza che non può essere dimenticato. Da quel momento non solo la città di Bologna, ma tutta l’Italia, ha affrontato con composta dignità un dolore sordo in attesa che si potesse gridare la verità. La strage del 2 agosto del 1980 rappresenta un attacco brutale alla nostra società, un attacco che ha colpito indiscriminatamente persone innocenti, strappandole alla vita e lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Ma resta soprattutto la consapevolezza di un popolo che sa ritrovarsi unito e solidale in momenti come questo affinché un periodo tanto buio non torni mai più". (Rin)